Covid a scuola, contagi al Tassoni, al Corni, alle Cittadella e Volta

Sono stati riscontrati oggi nuovi casi di positività al Covid-19 relative a persone che hanno frequentato istituti scolastici della provincia di Modena. Si tratta, in particolare, del Liceo “Tassoni”, dell’Istituto tecnico “Corni” e delle Scuole d’infanzia “Forghieri” e “Cittadella” di Modena, e dell’Istituto tecnico “Volta” di Sassuolo. Non appena appresa notizia delle positività, l’Azienda USL di Modena ha immediatamente avvisato gli istituti; i referenti scolastici Covid hanno puntualmente fornito l’elenco degli studenti e degli operatori per le necessarie comunicazioni alle famiglie da parte del Dipartimento di Sanità pubblica.Gli studenti e gli operatori scolastici delle classi interessate saranno sottoposti a tampone: in ragione di quanto emerso dall’indagine epidemiologica e delle recenti indicazioni regionali non è stato disposto l’isolamento per gli studenti degli istituti “Corni”, “Tassoni” e “Volta”, ma la Sanità pubblica, in via di massima precauzione, ha disposto l’utilizzo della mascherina anche al banco e per tutto il periodo della sorveglianza sanitaria.Si rende invece necessario un periodo di isolamento domiciliare per gli operatori scolastici e i bambini delle due sezioni delle scuole d’infanzia interessate. Entro il termine dell’isolamento è prevista l’esecuzione di tampone; si precisa inoltre che non sono necessari l’isolamento e il tampone per i familiari delle persone interessate dal provvedimento, né per il personale e i bambini delle altre sezioni.