Covid a scuola Modena, ancora contagi in città a Carpi e Sassuolo

Ancora casi di Covid nelle scuole modenese, nuovi casi a Modena, Carpi e Sassuolo. Tamponi negativi e fine della sorveglianza sanitaria alle scuole primarie di Fiumalbo e Pievepelago.

Ecco l’elenco dei nuovi casi:

Medie Mattarella di Modena (3 classi): saranno eseguiti i tamponi, i bambini e gli operatori della sezione interessata dovranno osservare un periodo di isolamento.

Superiori Venturi di Modena: saranno eseguiti i tamponi, i bambini e gli operatori della sezione interessata dovranno osservare un periodo di isolamento

Elementari Pisano di Modena: saranno eseguiti i tamponi, i bambini e gli operatori della sezione interessata dovranno osservare un periodo di isolamento

Medie Ferraris di Modena: saranno eseguiti i tamponi, non si rende necessario l’isolamento, mascherine obbligatorie in tutto l’edificio scolastico

Figlie di Gesù di Moden: saranno eseguiti i tamponi, non si rende necessario l’isolamento sì, in tutto l’edificio scolastico

Liceo Sigonio di Modena: saranno eseguiti i tamponi, non si rende necessario l’isolamento sì, in tutto l’edificio scolastico

Medie Carducci di Modena: saranno eseguiti i tamponi, non si rende necessario l’isolamento sì, mascherine obbligatorie in tutto l’edificio scolastico

Liceo Da Vinci di Sassuolo (2 classi): saranno eseguiti i tamponi, non si rende necessario l’isolamento, mascherine obbligatorie in tutto l'edificio

Liceo Formiggini di Sassuolo: saranno eseguiti i tamponi, non si rende necessario l’isolamento, mascherine obbligatorie in tutto l'edificio

Superiori Da Vinci di Carpi (2 classi): saranno eseguiti i tamponi, non si rende necessario l’isolamento, mascherine obbligatorie in tutto l'edificio