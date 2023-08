Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













'L’Azienda USL di Modena, come tutte le altre aziende sanitarie, ha recepito il provvedimento e sta aggiornando i propri sistemi informatici per interrompere l’invio delle informazioni che comunicavano, tramite mail e sms, l’avvio dell’isolamento per le persone risultate positive al tampone - afferma l'Ausl in una nota -. Pertanto, in caso di ricevimento di tale comunicazione, l’Ausl di Modena invita i cittadini a non tenerne conto e considerare valida l’abrogazione dell'obbligo di isolamento già pubblicata in Gazzetta Ufficiale'.