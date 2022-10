L'aumento delle infezioni covid tra i professionisti dall'Ausl di Modena rischia di incidere in negativo sul numero di prestazioni specialistiche erogate, rischiando così di mitigare la buona notizia diffusa dall'Ausl relativa al rientro nei tempi di attesa previsti dalla normativa, delle prestazioni erogate in quasi tutte le branche specialistiche. E' quest almeno la tendenza rilevata al mese di settembre nel quale, complessivamente, l’indice di performance dei tempi di attesa si è attestato intorno all’85% contro il 74% di settembre 2021.'Questo - spiega l'Ausl - in virtù del piano di recupero delle performance che vede impegnata l’AUSL, in collaborazione con l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena, l’Ospedale di Sassuolo S.p.A. e il privato accreditato'. Un risultato positivo in termini di performance che potrebbe essere limitato, nelle prossime settimane, dagli effetti di quella che l'Ausl indica come una 'significativa carenza di medici specialisti, non solo nelle branche oggetto di monitoraggio (dermatologia, fisiatria, oculistica, ginecologia, pronto soccorso, anestesisti, pneumologia, gastroenterologia).Le prestazioni erogate complessivamente in provincia di Modena (banca dati RER ASA) nei primi 8 mesi 2022 contro lo stesso periodo del 2021 risultano in incremento (+6%, per un totale di oltre 7.200.000 prestazioni).Per le visite, vi è un aumento del 7%, che riguarda sia i primi accessi che i controlli (totale 517.000 visite erogate). La diagnostica mostra complessivamente un trend analogo (+3%, con un totale di circa 664.000 prestazioni erogate), con l’eccezione di TAC e RM che registrano nel 2022 rispettivamente un +10% e un +14%, a testimonianza degli sforzi messi in campo dalle aziende sanitarie modenesi e dall’Ospedale di Sassuolo, in collaborazione con il privato accreditato, per ampliare l’offerta ai cittadini di diagnostica pesante, prestazioni che richiedono un grosso sforzo organizzativo e impegno di risorse.Parallelamente, l’andamento della domanda, misurato attraverso l’analisi delle prescrizioni dematerializzate effettuate in provincia di Modena nei primi 8 mesi 2022 confrontate con i primi 8 mesi del 2021, rileva un aumento +4%: nello specifico le richieste di visite aumentano del 5%; per la diagnostica, gli aumenti maggiori riguardano TAC (+6%), RM (+10%), prestazioni di medicina nucleare (PET e scintigrafie) con +13%. Si segnala inoltre un aumento di prescrizioni di prestazioni di laboratorio +3%.A supporto degli sforzi per incrementare l’offerta prosegue l’aggiornamento periodico del Catalogo interaziendale delle prestazioni richiedibili in urgenza, strumento a disposizione dei Medici di medicina generale per la gestione di problematiche che necessitano di indagini in tempi brevi. Il catalogo definisce criteri clinici e percorsi di accesso a visite ed esami condivisi a livello provinciale tra tutti i professionisti coinvolti nella presa in carico di ciascuna urgenza, con l’obiettivo di favorire l’appropriatezza clinica e organizzativa e migliorare la tempestività di risposta ai bisogni di salute del cittadino.Un ulteriore strumento che favorisce la comunicazione tra professionisti è il progetto “Specialista on call”, utilizzabile dai MMG che necessitano di un confronto con uno specialista per approfondire problematiche cliniche e percorsi di cura appropriati, riducendo quanto più possibile il ricorso a prestazioni in presenza.Infine, le Aziende sanitarie modenesi stanno aggiornando gli applicativi sanitari di prescrizione per agevolare informaticamente la richiesta di visite ed esami in attuazione dei criteri di appropriatezza clinica in corso di condivisione a livello regionale.