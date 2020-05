Covid, contagio in Italia torna a salire: 262 morti e 992 nuovi casi

Torna a crescere il numero quotidiano di vittime per coronavirus in Italia: dopo giorni in cui il valore era rimasto sotto i 200, oggi si registrano 262 decessi e 992 nuovi casi. Ieri i nuovi casi erano stati 888 e i decessi 195. La maggior parte dei nuovi malati sono in Lombardia, con 522 nuovi positivi. Tra le altre regioni più colpite dal coronavirus il Piemonte, l'Emilia Romagna e la Liguria.Ad oggi i morti in Italia sono 31.368 a fronte di 223mila casi accertati con una letalità del 14 per cento.