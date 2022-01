Covid, dal 17 al 23 gennaio sul servizio Seta Modena corse ridotte

'L'evoluzione dell'emergenza sanitaria legata alla pandemia da Covid-19 sta avendo conseguenze rilevanti sul livello di astensioni dal lavoro che si stanno verificando tra il personale di Seta: alle assenze legate ai contagi diretti, agli isolamenti precauzionali ed agli obblighi legati alle certificazioni verdi vanno infatti aggiunte le normali assenze per malattia, permessi e congedi di varia natura. Ad oggi, le assenze nel bacino di Modena ammontano ad oltre il 15% della forza lavoro complessiva'. A renderlo noto è Seta in una nota.'Alla luce di questa situazione di forte criticità, nonchè in considerazione del calo di utenza registrato, da lunedì 17 a domenica 23 gennaio il servizio di trasporto pubblico urbano di Modena verrà ridotto complessivamente del 5% circa. Le rimodulazioni - attivate nell’ambito del piano di emergenza predisposto in coordinamento con l’Agenzia della Mobilità - riguardano le linee urbane 1-3-4-5-6-7-8-11-13. Sono comunque garantite le corse negli orari di maggior afflusso e tutti i potenziamenti attivati a beneficio dell'utenza scolastica e lavorativa. Il servizio extraurbano resta integralmente confermato'.