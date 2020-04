Covid, dalla Ferrari donazioni da 2 milioni per distretto ceramico

Test rapidi e attrezzature per gli ospedali. Automedica per la comunità locale. Materiale informatico per le scuole e buoni spesa per le famiglie in difficoltà. È il pacchetto di aiuti messo in pista dalla Ferrari a sostegno delle comunità di Maranello, Fiorano e Formigine, coordinato insieme alle autorità locali. Iniziative per le quali l'azienda ha investito quasi due milioni di euro, a cui hanno contribuito il presidente, l'amministratore delegato e i membri del Cda rinunciando ai propri compensi per il resto dell'anno, più il senior management team che ha destinato a questa causa il 25% della propria retribuzione per lo stesso periodo.Prima di tutto, la Ferrari si è fatta carico di acquistare test e attrezzature per la diagnosi del covid-19 destinati al Policlinico di Modena e agli ospedali di Baggiovara e di Sassuolo. Si tratta di test di tipo sierologico e molecolare, che forniscono un responso rapido, in quattro-otto ore. Sarà poi donata un'automedica all'Ausl di Modena, in dotazione alla Pubblica assistenza di Maranello per il servizio di emergenza territoriale. E ancora, a favore delle scuole la Ferrari ha deciso di acquistare notebook, tablet e modem portatili per le elementari e medie di Maranello, Fiorano e Formigine, per consentire 'un efficiente programma di lezioni online'.Materiale che resterà in dotazione delle scuole anche dopo la loro riapertura. Infine, Ferrari darà un contributo per i buoni spesa e l'acquisto di beni di prima necessità per famiglie in difficoltà a causa dell'emergenza. 'Ulteriori iniziative per il territorio saranno confermate nelle prossime settimane- aggiunge l'azienda- in questo modo Ferrari desidera esprimere concretamente la propria vicinanza e solidarieta' in una fase di difficolta' e incertezza per il territorio e per il Paese'.