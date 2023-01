Covid in Emilia Romagna, 77 morti in una settimana

Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus in Emilia-Romagna si sono registrati 2.119.845 casi di positività, 5.350 in più rispetto alla settimana precedente, su un totale di 49.062 tamponi eseguiti negli ultimi 7 giorni, di cui 20.118 molecolari e 28.944 test antigenici rapidi. Complessivamente, la percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti è del 10,9%.Questi i dati relativi alla settimana dal 6 al 12 gennaio, aggiornati alle ore 10 di ieri, giovedì 12, come richiesto dal ministero della Salute.I pazienti attualmente ricoverati nelle terapie intensive dell’Emilia-Romagna sono 40 (-13 rispetto alla settimana precedente, -24,5%). Per quanto riguarda i pazienti ricoverati negli altri reparti Covid, sono 1.101 (-386 rispetto alla settimana precedente, -26%).Sul territorio, i pazienti ricoverati in terapia intensiva sono così distribuiti: 2 a Piacenza (invariato rispetto alla settimana precedente), 2 a Parma (invariato), 2 a Reggio Emilia (+1), 5 a Modena (-2), 11 a Bologna (-5), 5 nel Circondario Imolese (-2), 5 a Ferrara (invariato), 3 a Ravenna (-1), 1 a Forlì (invariato); 1 a Cesena (invariato), 3 a Rimini (-4).L’età media dei nuovi positivi è di 56,1 anni.La situazione dei contagi nelle province vede Bologna con 1.059 nuovi casi nell’ultima settimana (su un totale dall’inizio dell’epidemia di 429.176), seguita da Modena (748 su 318.309), Reggio Emilia (653 su 243.223); poi Ravenna (549 su 201.003), Parma (505 su 182.180), Ferrara (464 su 157.867) e Rimini (438 su 193.930); quindi Forlì (269 su 99.043), Piacenza (263 su 111.894) e Cesena (255 su 118.107); infine il Circondario imolese, con 147 nuovi casi di positività su un totale da inizio pandemia di 65.113.Si registrano 77 decessi:4 in provincia di Piacenza4 in provincia di Parma8 in provincia di Reggio Emilia18 in provincia di Modena20 in provincia di Bologna9 in provincia di Ferrara3 in provincia di Ravenna8 in provincia di Forlì-Cesena3 in provincia di RiminiNessun decesso nel Circondario Imolese.In totale, dall’inizio dell’epidemia i decessi in regione sono stati 19.088.