Covid, in Emilia Romagna è record di decessi: 40 in un giorno

Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 834.546 casi di positività, 17.977 in più rispetto a ieri, su un totale di 91.456 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore, di cui 31.614 molecolari e 59.842 test antigenici rapidi.Questo il dato comunicato al ministero della Salute, che però comprende 3.147 casi relativi ai giorni scorsi che sono stati recuperati oggi: 1.718 riguardano la provincia di Piacenza e 1.429 quella di Reggio Emilia. Complessivamente, la percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti è del 19,6%; se si considerassero i casi reali odierni, quindi 14.830, la percentuale scende al 16,2%.I pazienti attualmente ricoverati nelle terapie intensive dell’Emilia-Romagna sono 151 (+2 rispetto a ieri, pari al +1,3%); l’età media è di 62,2 anni.Per quanto riguarda i pazienti ricoverati negli altri reparti Covid, sono 2.441 (-15 rispetto a ieri, -0,6%), età media 70 anni.Sul territorio, i pazienti ricoverati in terapia intensiva sono così distribuiti: 7 a Piacenza (+1 rispetto a ieri), 22 a Parma (+2); 17 a Reggio Emilia (invariato); 19 a Modena (invariato); 31 a Bologna (+1); 10 a Imola (invariato); 15 a Ferrara (-4); 11 a Ravenna (+4); 2 a Forlì (invariato); 2 a Cesena (invariato); 15 a Rimini (-2).L’età media dei nuovi positivi di oggi è 36,3 anni.La situazione dei contagi nelle province vede Bologna con 3.608 nuovi casi (su un totale dall’inizio dell’epidemia di 169.810); a seguire Modena (2.610 su 132.951), Piacenza (2.407 - di cui 689 odierni e i rimanenti recuperati dai giorni scorsi - su 48.257 dall’inizio della epidemia) e Reggio Emilia (2.359 - di cui 930 odierni e i rimanenti recuperati da ieri - su 91.141); poi Parma (1.755 su 65.571), Ravenna (1.482 su 75.263), Rimini (1.303 su 86.412), Forlì (702 su 39.100) e Ferrara (673 su 52.864). Quindi Cesena (560 su 47.397) e infine il Circondario Imolese (518 su un totale dall’inizio dell’epidemia di 25.780).I casi attivi, cioè i malati effettivi, sono 323.440 (+11.794). Di questi, le persone in isolamento a casa, ovvero quelle con sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi, sono complessivamente 320.848 (+11.807), il 99,2% del totale dei casi attivi.Si registrano 40 decessi:3 in provincia di Piacenza (un uomo di 99 anni e due donne di 65 e 88 anni)4 in provincia di Parma (un uomo di 81 anni e tre donne di 65, 83 e 91 anni)5 in provincia di Reggio Emilia (due uomini di 80 e 89 anni, tre donne di 77, 84 e 86 anni)9 in provincia di Modena (quattro uomini di 77, 85, 92 e 95 anni, cinque donne di 71, 83, 87, 90 e 93 anni)1 in provincia di Ravenna (un uomo di 90 anni il cui decesso è stato registrato dall’Ausl di Imola)3 nel Circondario Imolese (due uomini di 83 e 84 anni e una donna di 87)1 in provincia di Bologna (un uomo di 59 anni il cui decesso è stato registrato dall’Ausl di Ferrara)1 in provincia di Ferrara (un uomo di 56 anni)8 in provincia di Forlì-Cesena (un uomo di 58 anni, due di 77 anni, uno di 86 anni e quattro donne di 84, 89, 90 e 94 anni)3 a Rimini (due uomini di 80 anni, una donna di 81)2 residenti fuori dall’Emilia-Romagna i cui decessi sono stati registrati rispettivamente dalle Ausl di Piacenza e Modena: un uomo di 79 anni e una donna di 70).In totale, dall’inizio dell’epidemia, i decessi in regione sono stati 14.617.