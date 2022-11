Covid, in Emilia Romagna Regione offre ancora on line dati giornalieri

Ha inizio oggi l’invio settimanale del bollettino sull’andamento dell’epidemia Covid-19 in Emilia-Romagna, che sarà trasmesso tutti i venerdì come avviene per quello nazionale del ministero della Salute. I dati si riferiscono a 7 giorni e sono aggiornati alle ore 10 del giovedì, anche in questo caso conformemente a quanto avviene a livello nazionale; quindi, la settimana considerata va dal 4 novembre al 10 novembre, e viene messa a confronto con quella precedente.In ogni caso, per continuare a garantire l’aggiornamento quotidiano, la Regione ha messo a punto il sito online da oggi , dove possono essere consultati i dati aggiornati ogni giorno alle ore 15. In particolare, si può vedere: il numero dei tamponi eseguiti (distinti tra molecolari e antigenici), la sintesi dei casi (casi positivi, deceduti, guariti, casi attivi); i ricoveri in terapia intensiva e nei reparti ordinari Covid e le persone in isolamento domiciliare (per questi ultimi, con la percentuale rispetto ai casi attivi complessivi); la distribuzione territoriale dei casi per Ausl di diagnosi e la distribuzione territoriale dei ricoveri in terapia intensiva, sempre per Ausl di diagnosi; per tutti questi dati viene anche riportata la variazione rispetto al giorno precedente.Infine, la distribuzione dei decessi per provincia di domicilio/residenza.Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 1.981.780 casi di positività, 15.626 in più rispetto alla settimana precedente, su un totale di 79.778 tamponi eseguiti negli ultimi 7 giorni, di cui 34.746 molecolari e 45.032 test antigenici rapidi.Complessivamente, la percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti è del 19,6%.I pazienti attualmente ricoverati nelle terapie intensive dell’Emilia-Romagna sono 29 (-4 rispetto alla settimana precedente, -12,1%). Per quanto riguarda i pazienti ricoverati negli altri reparti Covid, sono 1.124 (-57 rispetto alla settimana precedente, -4.8%).Sul territorio, i pazienti ricoverati in terapia intensiva sono così distribuiti: 3 a Parma (+3 rispetto alla settimana precedente); 3 a Reggio Emilia (invariato); 2 a Modena (-2); 10 a Bologna (-3); 6 a Ferrara (invariato); 2 a Ravenna (-2); 1 a Forlì (invariato); 1 a Cesena (+1) 1 a Rimini (invariato).Nessun ricovero a Piacenza (- 1 rispetto alla settimana precedente) e a Imola (invariato).L’età media dei nuovi positivi è di 53,2 anni.La situazione dei contagi nelle province vede Bologna con 2.921 nuovi casi nell’ultima settimana (su un totale dall’inizio dell’epidemia di 402.381), seguita da Reggio Emilia (2.125 su 226.165) e Modena (2.117 su 299.872); poi Parma (1.845 su 169.830), Ferrara (1.514 su 143.727) e Ravenna (1.215 su 187.418); quindi Piacenza (993 su 104.311), Rimini (939 su 183.960), Forlì (752 su 92.352) e Cesena (720 su 111.029); infine il Circondario imolese, con 485 nuovi casi di positività su un totale da inizio pandemia di 60.735.Si registrano 53 decessi:3 in provincia di Piacenza7 in provincia di Parma11 in provincia di Reggio Emilia10 in provincia di Modena10 in provincia di Bologna5 in provincia di Ferrara1 in provincia di Ravenna4 in provincia di Forlì-Cesena1 in provincia di Rimini1 decesso riguarda una persona residente fuori regioneIn totale, dall’inizio dell’epidemia i decessi in regione sono stati 18.333.