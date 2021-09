Covid Modena, il 30% dei ricoverati è vaccinato

Sono 41 i pazienti con tampone positivo ricoverati oggi presso l'Azienda Ospedaliera a Modena, tutti al Policlinico, 7 dei quali tra terapia intensiva e subintensiva. 34 pazienti sono ricoverati per le conseguenze del Covid, mentre i restanti 7 per altre patologie, con riscontro occasionale di tampone positivo.. In Terapia Intensiva 6 pazienti su 7 non hanno completato il ciclo vaccinale.Interessante notare che dei 17 pazienti con meno di 65 anni, due hanno completato il ciclo vaccinale mentre 1 ha effettuato una delle due dosi. Di questi, 2 hanno una pregressa condizione di fragilità.L’età media dei pazienti ricoverati attualmente per le conseguenze del Covid è 66 anni. L’età dei pazienti ricoverati col ciclo vaccinale completo è 77,9 anni. La media di età dei non vaccinati è circa 61 anni.Tra i pazienti ricoverati in terapia intensiva, l’età media dei non vaccinati è 52 anni. Il paziente vaccinato ha 74 anni con una condizione preesistente di fragilità.