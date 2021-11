Covid Modena, oggi più della metà dei ricoverati sono vaccinati

p:199Sono 49 i pazienti con tampone positivo ricoverati oggi in Azienda Ospedaliero - Universitaria, di nuovo tutti al Policlinico. Di questi, 5 sono in terapia intensiva e 2 in Sub Intensiva.42 pazienti sono ricoverati per le conseguenze del Covid-19, mentre i restanti 7 per altre patologie, con riscontro occasionale di tampone positivo.A darne notizia è in una nota l'Azienda ospedaliera di Modena. L’età media dei pazienti ricoverati per le conseguenze del Covid è 65,4 anni.'Come avviene da qualche settimana, tra i pazienti ricoverati è aumentata la percentuale di quelli vaccinati che oggi supera la metà. Si tratta – come già spiegato - di un risultato prevedibile, considerando l’ormai l'altissima percentuale di vaccinati tra la popolazione. Tra i pazienti ricoverati, i vaccinati sono i più anziani (l’età media è 70,7, contro i 55,2 dei non vaccinati) e hanno condizioni di fragilità - si legge nella nota -. L’età media dei 7 pazienti ricoverati tra Terapia Intensiva e Semi-intensiva è 67,5 anni. I 5 pazienti vaccinati hanno un’età media di 69,8 anni. 62 anni è invece l’età media dei 2 pazienti non vaccinati ricoverati tra Intensiva e Semi-Intensiva'.