Covid nelle scuole di Modena: ancora casi in 11 istituti

Nuovi casi di coronavirus nelle scuole a Modena, Castelfranco, Carpi e Sassuolo. Ecco l’elenco degli istituti interessati e le disposizioni del Dipartimento di Sanità Pubblica dell’Ausl:

Superiori Selmi di Modena: saranno eseguiti i tamponi, non si rende necessario l’isolamento. Mascherina al banco in tutto l'edifcio scolastico.

Elementare Pisano di Modena: saranno eseguiti i tamponi, non si rende necessario l’isolamento. Mascherina al banco in tutto l'edifcio scolastico.

Tre classi delle Medie Mattarella di Modena: saranno eseguiti i tamponi, non si rende necessario l’isolamento. Mascherina al banco in tutto l'edifcio scolastico.

Medie Lanfranco di Modena: saranno eseguiti i tamponi, non si rende necessario l’isolamento. Mascherina al banco in tutto l'edifcio scolastico.

Medie Marconi di Modena: saranno eseguiti i tamponi, i ragazzi e gli operatori della sezione interessata dovranno osservare un periodo di isolamento

Superiori Corni di Modena: saranno eseguiti i tamponi, non si rende necessario l’isolamento. Mascherina al banco in tutto l'edifcio scolastico.

Elementari Buon Pastore di Modena: saranno eseguiti i tamponi, non si rende necessario l’isolamento. Mascherina al banco in tutto l'edifcio scolastico.

Istituto Venturi di Modena: saranno eseguiti i tamponi, non si rende necessario l’isolamento. Mascherina al banco in tutto l'edifcio scolastico.

Liceo Sacro Cuore di Modena: saranno eseguiti i tamponi, non si rende necessario l’isolamento. Mascherina al banco in tutto l'edifcio scolastico.

Due classi Elementari figlie della Provvidenza di Carpi: saranno eseguiti i tamponi, i bambini e gli operatori della sezione interessata dovranno osservare un periodo di isolamento.

Liceo Formiggini di Sassuolo: saranno eseguiti i tamponi, non si rende necessario l’isolamento. Mascherina al banco in tutto l'edifcio scolastico.

Elementari Guinizzelli di Castelfranco Emilia: saranno eseguiti i tamponi, non si rende necessario l’isolamento. Mascherina al banco in tutto l'edifcio scolastico.