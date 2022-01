'Covid, segregato in casa dal 23 dicembre e l'Ausl non risponde'

Bloccato in casa, da solo, senza potere raggiungere la sua famiglia, il 50enne Gianluca, positivo e vaccinato con due dosi, ha deciso di raccontare la sua esperienza, da 'segregato' dal Covid per un periodo già di giorni più lungo di quello che prevederebbe l'isolamento. Ma nell'impossibilità di sapere quanto questa sua quarantena dovrà e potrà durare ancora. Di seguito la sua testimonianza.'Sono chiuso in casa dal 23 dicembre a seguito di tampone negativo fatto in farmacia. Il giorno dopo faccio il molecolare e conferma la positività: i sintomi sono una leggera influenza con due giorni di febbre a 37.3 e senza sintomi dal giorno di Natale. In tutto questo tempo ho dovuto aspettare il 27 sera (tre giorni!) per conoscere l’esito del molecolare e il 28 mi arriva sul fascicolo sanitario l’informativa dell’Ausl che mi dice che il mio green pass è stato sospeso che devo rispettare un isolamento di 10 giorni dopo i quali mi avrebbero fatto un ulteriore tampone per verificare il mio stato.Dicevano, fatti il vaccino per stare sicuro, fatti la seconda dose per stare più sicuro, poi faremo la terza, la quarta e la quinta, mentre restiamo rinchiusi come dei lebbrosi. In compenso nessuno interviene per limitare e distanziare chi è in fila, addossati, in farmacia per fare il tampone. E la notte di Capodanno la tv trasmette la serata dal Petruzzelli di Bari, dove si vede e viene rimarcato come “una cosa bella” il trenino improvvisato dagli spettatori .... e come diceva Totò, e io pago!'