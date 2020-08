Covid, un nuovo contagiato nel modenese è in terapia intensiva

I 6 sei nuovi casi di coronavirus registrati oggi nel modenese ( qui il link ) si trovano in 4 casi in isolamento domiciliare, un caso è ricoverato in reparto e un caso è in terapia intensiva.I pazienti (tutti i casi sono sintomatici) sono residenti a Carpi, Modena (4 casi) e Pavullo.Si aggiungono 2 nuovi guariti con doppio tampone negativo e 4 nuovi guariti clinicamente. Alla data di oggi sono 3526 le persone guarite clinicamente, di cui 3486 con anche il doppio tampone negativo.