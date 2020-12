Cra comune Modena: in seconda ondata covid 110 morti

Con un altro paziente deceduto nella Cra Vignolese, a diretta gestione comunale, e con l'estensione del numero delle Cra coinvolte in casi di positivita e decessi (ora sono 13 su 16), sale a 110, nella sola seconda ondata della pandemia, e nel solo comune di Modena, il numero di deceduti positivi nelle Case residenziali per anziani accreditate dal comune. Oggi gli ospiti positivi all'interno delle Cra del comune di Modena sono 273. Un aumento generalizzato nelle cra legato anche alla diffusione a tappeto dei test e dei tamponi. La drammatica conta è stata fatta dal sindaco di Modena Giancarlo Muzzarelli, nell'informativa settimanale, l'ultima del 2020, nella seduta di oggi del Consiglio Comunale.



Ecco il dettaglio dell'andamento del contagio nella Cra



Ducale 1 (53 ospiti positivi di cui 3 ricoverati, 16 deceduti)

Villa Margherita (49 ospiti positivi, di cui 2 ricoverati, un decesso)

Vignolese (40 ospiti positivi di cui 3 ricoverati e 2 decessi)

Ramazzini (36 ospiti positivi, 7 deceduti)

Ducale 2 (17 ospiti, e 8 deceduti)

Ducale 3 (19 ospiti positivi, e 9 deceduti);

Casa famiglia Villa Glicine (4 ospiti positivi);

Casa Famiglia La Perla (8 ospiti positivi di cui 4 ricoverati)

Casa della Gioia e del Sole (25 ospiti positivi e 19 deceduti);

Casa S.Anna e S.Luigia (11 ospiti positivi, 19 ospiti deceduti)

Villa Anna (guariti 3 contagiati),

Villa Parco (18 gli ospiti deceduti, 35 guariti)

9 Gennaio (11 ospiti positivi)



Al momento, nella seconda ondata, sono quattro le Cra che non hanno avuto ospiti positivi (Villa San Martino, Guicciardini, San Giovanni Bosco e Cialdini), mentre sono Covid free le strutture residenziali per disabili.



Per le Cra è stato annunciato l'avvio della campagna vaccinale da domani. 'Giovedì 31 dicembre sono previste vaccinazioni anche per una parte di ospiti e operatori di due Case residenza anziani, Cialdini e Villa Margherita, mentre entro il mese di gennaio - ha affermato il sindaco - si conta di completare i vaccini in tutte le Cra, per poi fare il richiamo nei tempi previsti'



Gi.Ga.