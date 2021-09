Da domani biglietti con carta di credito su autobus Seta

Da domani su tutti i bus urbani di Seta, la società tpl di Modena, Reggio Emilia e Piacenza, sarà possibile pagare la corsa semplice a bordo dei bus utilizzando carte di credito contactless, anche via smartphone o smartwatch, 'senza costi aggiuntivi e senza registrarsi preventivamente'.Lo ricorda l'azienda di strada Sant'Anna, secondo la quale 'viaggiare in autobus diventa quindi più semplice, comodo e sicuro grazie ai nuovi validatori elettronici posizionati su tutti i mezzi' dei diversi bacini serviti, compresi quelli di Carpi e Sassuolo. Non solo.Antonio Nicolini, presidente di Seta da poco confermato, assicura: 'I vantaggi per gli utenti, specialmente quelli occasionali, sono evidenti: semplicità di utilizzo senza costi aggiuntivi, si risparmia tempo, non è necessario acquistare in anticipo il biglietto e sono garantiti il rispetto della privacy e della sicurezza dell'utilizzatore'.