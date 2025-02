Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

La Filatelia di Poste Italiane ha realizzato un cofanetto di pregio dedicato alla canzone italiana. Al suo interno si trova un vinile numerato, che contiene alcune delle canzoni più rappresentative di Vasco Rossi, tra cui la leggendaria “Albachiara” e brani come “Io non so più cosa fare”, “La strega”, “Quindici anni fa”, “Va bè”. Inoltre, è presente il folder relativo all’emissione del francobollo appartenente alla serie tematica “le eccellenze del patrimonio culturale italiano” dedicato al Festival della Canzone italiana – Festival di Sanremo, nella 75° edizione.L’elemento più prezioso è la moneta in argento dal valore di 5 euro, coniata dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato spa, dedicata proprio ad “Albachiara”. Su un lato è rappresentato il testo del brano, mentre sull’altro lato è raffigurata una ragazza che cammina per strada con in mano dei libri e una mela, immagine ispirata dal celebre testo della canzone. Il cofanetto in edizione limitata sarà disponibile nei prossimi giorni negli Spazio filatelia, negli Uffici postali con sportello filatelico e on line sul sito delle Poste.