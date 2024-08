Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Il provvedimento si rende necessario sia per tutelare i residenti nelle aree limitrofe limitando l’accesso e la sosta dei veicoli nelle strade adiacenti al luogo dell’iniziativa, sia per garantire una più generale sicurezza stradale orientando i flussi di traffico, disciplinando la sosta, limitando o vietando l’accesso ad aree e adottando deviazioni.In particolare, in via Argiolas saranno istituiti un senso unico di marcia con direzione Ippodromo, un limite di velocità a 30 chilometri orari, un divieto di sosta su entrambi i lati e sull’anello al termine della strada e un divieto di transito, eccetto residenti, nei due varchi di accesso alla sottostrada di via Argiolas.Stessi provvedimenti per la derivazione di via Contrada parallela a via Argiolas: qui sarà istituito il senso di marcia in direzione via Contrada con limite di velocità a 30 chilometri orari, sarà vietata la sosta su entrambi i lati della strada e il transito, eccetto residenti, nella derivazione di via Contrada che porta alle abitazioni.

Nella foto, via Argiolas