Privo di documenti al seguito, accompagnato in Questura per accertamenti più approfonditi sull’identità, è emerso essere destinatario di un ripristino di un precedente ordine di carcerazione a seguito di revoca del decreto di sospensione.L’arrestato deve espiare una pena residua di mesi 9 e giorni 28 di reclusione per reati in materia di spaccio di sostanza stupefacenteAl termine delle incombenze di rito, il 36enne è stato associato alla locale Casa Circondariale Sant’Anna.