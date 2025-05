Dall’ospedale a casa del paziente: la Telemedicina arriva a Villa Pineta di Pavullo

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.





Se fino ad oggi, i pazienti dovevano recarsi fisicamente in struttura per ricevere le cure in regime di ricovero o day hospital, con il nuovo servizio di teleriabilitazione sono i fisioterapisti di Villa Pineta KOS ad “accedere” nelle case attivando vere e proprie sedute riabilitative.

Un’iniziativa che rappresenta un ulteriore passo verso un accesso, equo e sostenibile, alla riabilitazione, portando il professionista della cura direttamente al domicilio dei pazienti.

La riabilitazione respiratoria è una parte fondamentale della cura, in particolare per i soggetti affetti da BPCO (Broncopneumopatia Cronica Ostruttiva) e altre patologie respiratorie, assumendo un’importanza ancora maggiore dopo la pandemia da COVID-19. Grazie a questo servizio i pazienti possono continuare il loro percorso riabilitativo dopo aver iniziato il trattamento in ospedale, mantenendo la continuità che è indispensabile per il miglioramento della salute respiratoria.

'La Riabilitazione Respiratoria viene suggerita anche nelle recenti linee guida GOLD 2025 in quanto è indicata in tutti i pazienti con sintomi rilevanti e/o ad alto rischio di riacutizzazione in quanto migliora la dispnea, lo stato di salute e la tolleranza all'esercizio - afferma Gianfranco Beghi, primario e direttore di struttura -. Riduce l'ospedalizzazione tra i pazienti che hanno una riacutizzazione recente. Infine, e questo è un servizio importante della Teleriabilitazione, porta ad una riduzione dei sintomi di ansia e depressione collegate con l'isolamento del paziente. Chiaramente l'accesso alla Riabilitazione Respiratoria, non è limitata ai pazienti con BPCO ma è per tutti i pazienti con malattie respiratorie e/o che hanno problemi respiratori collegati ad altre patologie'.Per partecipare al programma di telemedicina è sufficiente aver attivato un abbonamento mensile.

Si richiede uno smartphone, un tablet o un PC collegato alla rete internet per accedere alla piattaforma interattiva e prendere parte alle sessioni interattive. Sarà l’operatore specializzato di Villa Pineta KOS a guidare il paziente nell’esecuzione degli esercizi, monitorandone andamento e progressi.Al momento le sessioni di riabilitazione respiratoria si svolgono dal lunedì al venerdì, durante le ore mattutine ma in futuro è prevista anche l’estensione della fascia oraria per andare incontro ai bisogni delle persone. In prima linea, in questo progetto sono Claudio Beneventi e Cristina Lorenzi, coordinatori del Servizio di Fisioterapia di Villa Pineta KOS coloro che realizzano e svolgono le sedute online:'Se prima erano i pazienti a dover raggiungere la struttura, oggi con questo progetto siamo noi fisioterapisti ad incontrarli in modo virtuale con benefici che sono concreti. L’attività elettiva principale è quella di eseguire la riabilitazione respiratoria e prevenire i sintomi che il paziente può manifestare durante il progredire della propria malattia. Riconoscere e prevenire i sintomi è importante perché permette di prevenire una riacutizzazione. I consigli che il paziente può ricevere da operatori, medici e paramedici sono dunque essenziali al fine di gestire al meglio la patologia respiratoria'. Il progetto di teleriabilitazione è stato attivato da poco e sta già diffondendosi come pratica anche tra le persone anziane e fuori regione.