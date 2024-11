Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Sabato 16 novembre scorso, intorno alle ore 22.40, la Squadra Volante è intervenuta in via Goito a Sassuolo, dove era stata segnalata la presenza di una persona che aveva infranto una vetrata di un negozio e danneggiato alcune auto in sosta.Giunti sul posto, gli operatori hanno fermato e identificato un uomo con visibili ferite sul volto, in un evidente stato di agitazione, il quale mostrando subito un atteggiamento ostile, si è scagliato contro l’autovettura di servizio, tirando un pugno sulla carrozzeria. Dopo aver proferito minacce contro gli agenti, ha cercato di colpirli con testate e calci.Anche durante l’accompagnamento in Questura, il 43enne ha continuato a mantenere un atteggiamento violento, danneggiando l’abitacolo della Volante.Sulla sua persona è stato rinvenuto e sequestrato un coltello, motivo per il quale è stato anche denunciato per il reato di porto di armi od oggetti atti ad offendere.All’esito dell’udienza, svoltasi nella mattinata odierna, il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Modena ha convalidato l’arresto e disposto nei confronti dell’indagato la misura cautelare degli arresti domiciliari.