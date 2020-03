Diciotto anni fa veniva ucciso Marco Biagi: virus ferma celebrazioni

Oggi, 19 marzo, ricorre il diciottesimo anniversario della morte di Marco Biagi, professore di Diritto del lavoro nell’Università di Modena e Reggio Emilia, colto sulla soglia di casa da un vigliacco agguato delle Brigate Rosse.

Il Convegno internazionale in suo ricordo, appuntamento ormai tradizionale che avrebbe dovuto raccogliere a Modena il 19 e 20 marzo giuslavoristi e studiosi delle relazioni di lavoro di ogni provenienza, per discutere, quest’anno, del tema attualissimo delle tutele del lavoro autonomo, è stato rinviato al 29 e 30 ottobre 2020 a causa dell’emergenza sanitaria ormai diffusa in tutto il mondo.

“Nel giorno dell’anniversario della morte di Marco Biagi, docente di Diritto del lavoro dell’allora Facoltà di Economia del nostro Ateneo – interviene il Rettore Carlo Adolfo Porro – è determinante e opportuno evidenziare come egli abbia speso la vita dedicandosi alla ricerca, intesa come studio e pratica di soluzioni realizzabili e positive, e al dialogo, inteso come dialettica e concertazione tra interessi differenti. È a partire dai fondamenti del pensiero di Marco Biagi che l’Ateneo è impegnato affinché la Fondazione, che porta il suo nome, sia un luogo in cui vengono privilegiati il confronto costruttivo e lo studio, con il fine di contribuire a preparare generazioni di giovani in grado di operare nella società con mente aperta e senza pregiudizi, e capace di comprenderne le trasformazioni”.





'La segreteria provinciale del Psi di Modena, nel 18esimo anniversario del suo barbaro assassinio, ricorda Marco Biagi, un grande uomo di cultura, insigne giuslavorista e socialista riformista. Marco Biagi, nei suoi studi e nelle sue proposte di riforma, intendeva estendere e non ridurre le opportunità di lavoro e voleva proteggere chi si sarebbe trovato in difficoltà nel mondo del lavoro e soprattutto i giovani, nella consapevolezza dell'impossibilità di garantire un lavoro fisso per tutta la vita e con l'obiettivo comunque di tutelare i precari e lottare contro il lavoro nero - scrive in una nota il Partito socialista -. Anche oggi, in un momento così difficile per l'intera economia, causa la grave emergenza derivata dalla pandemia del Coronavirus, non deve essere abbassata l'attenzione oggi più che mai sulle problematiche del mondo del lavoro e la saggezza e la modernità delle intuizioni di Marco potranno essere ancora utili per dare delle risposte concrete a problemi sempre più complessi. Un saluto affettuoso anche alla famiglia in occasione di questa triste ricorrenza'.