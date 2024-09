Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

'La Chiesa ha sempre considerato le strutture amministrative, materiali e pastorali, come strumenti a servizio dell’evangelizzazione. Oggi la Santa Sede chiede alle nostre Chiese, insieme a circa 40 Diocesi italiane, di proseguire e portare a compimento il cammino di comunione già intrapreso, unificando le nostre due Diocesi, di Modena-Nonantola e Carpi. Dovremo arrivare alla nascita di una nuova Diocesi, studiando insieme in modo sinodale (pastori, laici, religiosi/e, parrocchie, associazioni...), durante l’anno pastorale che si sta aprendo, le tappe e le modalità - si legge in una nota -. Sarà indispensabile affrontare con il serio impegno di tutti le inevitabili fatiche che questo cammino comporta. Assistiti dallo Spirito Santo, la collaborazione sarà feconda e porterà ad un rinnovamento della vita pastorale e missionaria nelle nostre comunità cristiane'.