Diocesi di Modena in lutto, è morto a 73 anni don Franco Silvestri

È morto ieri, all’età di 73 anni, monsignor Franco Silvestri. Lo ricordano l'arcivescovo Erio Castellucci, il fratello Gino e i familiari.

Nato a Modena il 31 gennaio 1952, don Silvestri è stato ordinato presbitero il 29 Maggio 1977 e ha iniziato il suo ministero come cappellano a Spilamberto. Nel 1981 è stato nominato assistente diocesano dell'Azione cattolica e delegato diocesano della Federazione italiana esercizi spirituali (Fies). È stato nominato parroco di Sant'Agostino nel 1985 e in seguito di San Barnaba nel 1991.

È stato membro del Collegio dei Consultori nel 1989. Dal 1992 fino al 1994 è stato parroco di Pavullo nel Frignano e vicario episcopale per la Pastorale della Montagna, ricoprendo anche gli incarichi di parroco Castagneto e Verica e amministratore parrocchiale di Montorso, Niviano e Sassoguidano.

Dopo un periodo di riflessione e di preghiera trascorso presso l'eremo di Camaldoli, è stato nominato addetto alla Segreteria arcivescovile dal 1995 e parroco di Castello, Groppo e Riolunato l'anno successivo. Nel 1999 è stato anche nominato amministratore parrocchiale di Fiumalbo e delegato per la cura pastorale di Rotari. Dal 2000 è stato vicario Foraneo di Fanano, Cimone e altri vicariati e ha prestato servizio a Sestola e Roncoscaglia, prima come amministratore parrocchiale e poi in qualità di parroco. È stato anche parroco di Vesale e di Rocchetta Sandri.Successivamente, dal 2003 al 2008, è stato parroco delle comunità di Castellino delle Formiche, Gainazzo, Roccamalatina e Samone e amministratore di Monteorsello. È stato anche vicario foraneo della zona pastorale Guiglia-Montese-Zocca. Nel 2006 ha ricoperto nuovamente l'incarico di responsabile della Segreteria arcivescovile, venendo riconfermato nel 2010.Don Silvestri è stato anche parroco di Santa Rita da Cascia a Modena dal 2014 e di Solignano e Cà di Sola dal 2018. È stato infine chiamato a prestare servizio, sempre come parroco, nelle comunità di Castelvetro e di Levizzano Rangone dal 31 gennaio 2023, dopo la scomparsa di don Alessandro Garuti. Ha lasciato l'incarico delle suddette parrocchie il 4 aprile 2024.Le esequie di don Silvestri si terranno domani, 10 marzo, alle 15.30 nella chiesa parrocchiale di Castelvetro dove questa sera, alle 20.30, si terrà la preghiera del Rosario.