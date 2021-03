Direttore Terapia intensiva Policlinico Modena: 'Età scesa di 10 anni'

Anche nella prima settimana di marzo prosegue la crescita della curva epidemiologica a Modena: in aumento persone esaminate, nuovi casi e percentuale di positività, così come il numero dei ricoverati, sia nei reparti per acuti che in quelli di terapia intensiva. Da Massimo Gerardis, direttore della Terapia intensiva di Modena, arriva un allarme chiaro sull'età dei pazienti ricoverati: 'Rispetto al passato è cambiata l'età dei pazienti, con questa nuova ondata l'età media è scesa di 10 anni passando a pazienti tra i 50 e 65 anni. Ricoveriamo anche degli under 40 e under 30 anche se questi pazienti, pur stando in Terapia intensiva hanno esiti fortunatamente normalmente favorevoli'.Sono 466 i pazienti Covid positivi ricoverati, a lunedì 8 marzo, negli ospedali modenesi. Di questi, 273 sono ricoverati presso gli ospedali gestiti dall’Azienda Ospedaliero-Universitaria (Policlinico e Baggiovara), 124 negli ospedali provinciali (Carpi, Mirandola, Vignola, Pavullo) e 69 all’Ospedale di Sassuolo Spa. 54 i pazienti ricoverati in Terapia Intensiva (55 a oggi).Considerando il totale dei tamponi molecolari refertati da inizio epidemia sino al 9 marzo (compresi i tamponi di controllo per accertare la guarigione) sono stati eseguiti circa 485mila tamponi. Il totale di positivi segnalati a livello regionale, all’8 marzo (ultimo dato disponibile), per la provincia di Modena è di 49.319 (erano 46.041 lo scorso 1 marzo).All’8 marzo, in provincia di Modena erano accertati 7966 (erano 5954 l’1 marzo, +34%) casi di persone con in corso l’infezione da Covid-19. Di questi, 7500 erano in isolamento domiciliare o presso altre strutture, 466 ricoverati.All’8 marzo erano 466 (erano 368 l’1 marzo, +27%) i pazienti assistiti in regime di ricovero negli ospedali della provincia. In AOU da report regionale risultavano ricoverati 273 pazienti covid positivi, 124 negli ospedali provinciali (Carpi, Mirandola, Vignola, Pavullo) e 69 all’Ospedale di Sassuolo Spa.Secondo il dato riportato ieri nel bollettino regionale, sono occupati 54 posti di Terapia Intensiva disponibili negli ospedali dell’Azienda Ospedaliero–Universitaria di Modena.All’8 marzo (ultimo dato disponibile) erano in isolamento 13885 (erano 10275 l’1 marzo, +35%) persone. In particolare: 7500 (erano 5586) persone covid positive. Dei positivi in isolamento domiciliare 52 sono accolti presso l’hotel Tiby e 41 pazienti sono ricoverati negli Ospedali di Comunità Covid a Novi, Fanano, Soliera. 6385 (erano 4689) contatti stretti di casi accertati in isolamento.