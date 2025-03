Dopo 44 anni Vinicia e Giuseppe si sposano in ospedale

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Un legame che dura da 44 anni e il sogno che si avvera in un momento difficile, quando mentre lei è ricoverata. È la dimostrazione che l’amore vince su tutto la storia che arriva dall’Ospedale di Comunità di Novi, teatro ieri mattina delle nozze di Vinicia, 79 anni, e Giuseppe, 66.

A fare da testimoni, come espressamente richiesto dagli sposi, alcuni professionisti sanitari dell’OsCo, ovvero la coordinatrice Giusta Greco, il medico Andrea Ternetti e l'infermiere case manager Alessandro Napoli, oltre al fratello della sposa, Mirko. Un matrimonio commovente e gioioso, celebrato dal sindaco di Novi Enrico Diacci e festeggiato insieme a tutto il personale, compreso il buffet nuziale.

Vinicia, ricoverata in OsCo da un mese, e Giuseppe hanno due figli e avevano deciso alcuni mesi fa di suggellare la loro storia d’amore con le nozze. Un desiderio così forte che ha spinto i due a superare ogni difficoltà, chiedendo e ottenendo la possibilità di sposarsi all’interno della struttura sanitaria.



Nella foto la coppia con il sindaco Diacci e con i professionisti dell’OsCo