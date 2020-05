Dramma nelle cra, in provincia di Modena 161 morti, 4,9% degli ospiti

Oggi in Consiglio comunale il sindaco di Modena Giancarlo Muzzarelli ha fatto il punto su quanto il coronavirus abbia colpito gli ospiti delle residenze anziani modenesi.Sono 52 le Cra a livello provinciale accreditate per 3289 posti letto.(4,9% del totale), 51 quelli ancora in isolamento, 269 i guariti.Al 25 maggio su 16 strutture tre sono state colpite dal coronavirus. Ecco i numeri drammatici:49 posti occupati oggi su 75 complessivi, 15 ospiti deceduti, 4 ancora in isolamento, 18 ospiti guariti, 19 operatori positivi. In tutto dunque il Covid ha colpito 37 anziani.55 posti occupati oggi su 60 complessivi, 10 ospiti deceduti, 7 ancora in isolamento, 28 ospiti guariti, 15 operatori positivi. In tutto il Covid ha colpito 45 anziani.43 posti occupati oggi su 60 complessivi, 9 ospiti deceduti, 0 ancora in isolamento, 8 ospiti guariti, 6 operatori positivi. In tutto il Covid ha colpito 17 anziani.