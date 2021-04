Panetti di hashish tra i biscotti: 20enne in arresto

I Carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Modena lo avevano fermato in strada ma il suo comportamento ha spinto i militari a proseguire la perquisizione nel suo appartamento di Modena. All'interno un vero e proprio tesoretto di hashish. Cinquecento grammi erano confezionati in 5 panetti di cellophane insieme a dei biscotti, anche nel tentativo di nascondere la droga. Il tutto nascosto all'interno di una scatola di dolciumi. Sequestro per altri 12 involucri di hashish trovati nella camera da letto, nonché per un bilancino di precisione e un coltello. Alla vendita al dettaglio essa avrebbe fruttato tra i cinque e i diecimila euro. Espletate le formalità di rito, la persona è stata posta agli arresti domiciliari. Nel corso del processo per direttissima per il 20enne è stato convalidato l’arresto e disposta la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.