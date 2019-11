Due donne nomadi arrestate dalla Polizia: rubavano e utilizzavano carte di credito

Erano solite rubare carte di credito che poi utilizzavano per acquistare Gift card ovvero altre carte di prepagate utilizzabili nei negozi del centro commerciale. Evitando così controlli sulla carta di credito originariamente rubata ed il rischio di essere scoperte.



Che invece è stato reso possibile grazie all’intuito di una guardia giurata della vigilanza del centro commerciale Grand'Emilia che ieri pomeriggio, aveva nuovamente visto le due donne italiane, nomadi, di 33 e 49 anni una con residenza a Castelnuovo Rangone ed una in una microarea nomadi del comune di Modena, armeggiare con fare sospetto in un totem elettronico per l’acquisto di gift card nella galleria del centro commerciale. Vistesi osservate, hanno provato ad allontanarsi ma l’arrivo degli agenti della squadra volante per controllarle, allertati dalla guardia, le ha incastrate. Con loro avevano una carta di credito rubata ad un uomo che non aveva ancora proceduto a denuncia e blocco. Con questa avevano acquistato 5 gift card da 400 euro con le quali, è stato verificato attraverso l'esame delle transazioni della casse, avevano appena fatto acquisti per 2000 euro. Altri 2700 euro, in contanti, somma anomala da portare con se, e possibile frutto di prelievi indebiti, sono stati trovati nella borsetta e hanno fatto scattare l’arresto. Anche alla luce dei numerosi precedenti specifici. E’ stato appurato che le due donne erano specializzate nel furto di carte di credito e, soprattutto, nel loro utilizzo fraudolento. L’ultimo colpo accertato il 5 ottobre scorso che aveva portato ad una denuncia. L’ultima di una lunga serie sfociata nell’arresto di ieri pomeriggio.