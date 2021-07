E' deciso: dal 5 agosto green pass per bar e ristoranti al chiuso

Il Governo verso il sì al green pass, che servirà per accedere ai tavoli al chiuso di bar e ristoranti, non sarà invece necessario per il consumo al bancone. A confermarlo la cabina di regia appena terminata a Palazzo Chigi. La misura dovrebbe entrare in vigore dal 5 agosto.Il green pass dovrebbe essere esibito al bar e al ristorante per sedersi, se la consumazione avverrà all'interno del locale. Non all'aperto né tantomeno al bancone.La cabina di regia convocata questo pomeriggio ha discusso la proroga dello stato di emergenza, la disciplina del green pass, il prosieguo della campagna vaccinale. Dalle 17 il consiglio dei ministri, a seguire la conferenza stampa del premier Draghi.Nel decreto non dovrebbero esserci norme sull'uso del Green Pass per accedere ai mezzi di trasporto pubblico locale come gli autobus, i tram e le metropolitane. Un tema che però verrà affrontato a breve. Non ci sarà nemmeno l'obbligo di vaccinazione per i docenti e i dipendenti della scuola.