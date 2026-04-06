Modena, brutta sconfitta a Bari

Pesante e brutta sconfitta del Modena che esce dal San Nicola sconfitto per 3 a 1; il Modena non aveva mai subito quest’anno 3 reti in una sola gara; partita storta, decisa da due episodi nella prima mezzora di gioco (rigore e goffa autorete di Adorni); nella ripresa il Modena non è poi stato in grado di cambiare ritmo, giocando un secondo tempo in modo blando e compassato, senza mai rendersi davvero pericoloso; nel finale, la terza rete del Bari, e quella di Ambrosino, valgono solo per le statistiche.

Sottil si affida alla squadra vista nelle ultime partite: davanti a Chichizola, trio difensivo composto da Tonoli, Adorni e Nieling; a centrocampo, da destra,Zampano, Wiafe, Gerli, Santoro e Zanimacchia; in attacco, conferma per la coppia De Luca e Gliozzi.

Dopo il minuto di silenzio, e una bella coreografia del tifo gialloblù per salutare Nina, figlia di Silvio Rivetti, scomparsa nei giorni scorsi, si gioca.

Pronti via e dopo 30’ secondi lancio su Wiafe che cade a terra in area di rigore, e accenna una timida protesta, ma l’arbitro lascia giocare; Modena subito aggressivo ma anche il Bari non è da meno e l’avvio di gara è frizzante; al 7’ Rao sfugge a Zampano

e arriva a tu per tu con Chichizola che fa la paratona; al 9’ Gliozzi dal limite, para Cerofolini; al 13’ altra paratona di Chichizola su Maggiore; il Bari prende coraggio, al 14’ palo di Odenthal di testa da calcio d’angolo. Al 22’ padroni di casa in vantaggio: intervento di Wiafe su Rao, l’arbitro lascia giocare ma viene richiamato al Var e dopo la on field review concede il penalty, trasformato da Moncini.

Al 32’ raddoppio del Bari con frittatona difensiva: rimessa laterale del Bari da sinistra, la palla rimbalza innocua a centro area, arriva Chichizola, ma Adorni la tocca di testa, per allungarla al portiere, e invece regala un bel pallonetto con la palla che si infila lentamente e beffardamente nella porta del Modena. Al 35’ prima De Luca, ma Cerofolini risponde in angolo; sul corner seguente, e sulla mischia che si accende, Adorni colpisce il palo.

Nella ripresa, subito Massolin e Beyuku per Wiafe e Zampano; dopo due minuti si fa male Gliozzi che esce zoppicando, al suo posto Ambrosino. Al 49’ l’arbitro fischia rigore senza indugio per il Bari, per un fallo di Beyuku, ma richiamato al Var, va a rivederla e toglie il rigore assegnato.

Al 60’ conclusione di Massolin, palla sull’esterno della rete; al 63’ iniziativa di Ambrosino che si presenta solo davanti a Cerofolini, che in uscita chiude lo specchio e respinge. Il Modena mantiene costante possesso palla ma non riesce mai ad accelerare e a cambiare ritmo, favorendo il Bari che resta dietro e si copre; al 75’ Cotali per Zanimacchia Al 79’ Defrel per Adorni; al 80’ tris del Bari: Dorval si invola sulla sinistra, superando Tonoli e serve al centro l’accorrente Cuni che da pochi passa non sbaglia. Partita in ghiaccio e Modena non pervenuto. Al 89’ Ambrosino di testa su cross di Beyuku infila il gol della bandiera, l’arbitro concede 8’ di recupero, ma il Modena non ha più le forze per raddrizzarla.

Nonostante la sconfitta, il Modena mantiene il sesto posto; gialli di nuovo in campo sabato prossimo 11 aprile alle 15.00 a Bolzano contro il SudTirol; necessario resettare subito la sconfitta per ripartire nel migliore dei modi.

Corrado Roscelli

Foto Modena Fc