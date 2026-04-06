Modena, brutta sconfitta a Bari

Pesante e brutta sconfitta del Modena che esce dal San Nicola sconfitto per 3 a 1; il Modena non aveva mai subito quest’anno 3 reti in una sola gara; partita storta, decisa da due episodi nella prima mezzora di gioco (rigore e goffa autorete di Adorni); nella ripresa il Modena non è poi stato in grado di cambiare ritmo, giocando un secondo tempo in modo blando e compassato, senza mai rendersi davvero pericoloso; nel finale, la terza rete del Bari, e quella di Ambrosino, valgono solo per le statistiche.
Sottil si affida alla squadra vista nelle ultime partite: davanti a Chichizola, trio difensivo composto da Tonoli, Adorni e Nieling; a centrocampo, da destra,Zampano, Wiafe, Gerli, Santoro e Zanimacchia; in attacco, conferma per la coppia De Luca e Gliozzi.
Dopo il minuto di silenzio, e una bella coreografia del tifo gialloblù per salutare Nina, figlia di Silvio Rivetti, scomparsa nei giorni scorsi, si gioca.
Pronti via e dopo 30’ secondi lancio su Wiafe che cade a terra in area di rigore, e accenna una timida protesta, ma l’arbitro lascia giocare; Modena subito aggressivo ma anche il Bari non è da meno e l’avvio di gara è frizzante; al 7’ Rao sfugge a Zampano
Al 32’ raddoppio del Bari con frittatona difensiva: rimessa laterale del Bari da sinistra, la palla rimbalza innocua a centro area, arriva Chichizola, ma Adorni la tocca di testa, per allungarla al portiere, e invece regala un bel pallonetto con la palla che si infila lentamente e beffardamente nella porta del Modena. Al 35’ prima De Luca, ma Cerofolini risponde in angolo; sul corner seguente, e sulla mischia che si accende, Adorni colpisce il palo.
Nella ripresa, subito Massolin e Beyuku per Wiafe e Zampano; dopo due minuti si fa male Gliozzi che esce zoppicando, al suo posto Ambrosino. Al 49’ l’arbitro fischia rigore senza indugio per il Bari, per un fallo di Beyuku, ma richiamato al Var, va a rivederla e toglie il rigore assegnato.
Nonostante la sconfitta, il Modena mantiene il sesto posto; gialli di nuovo in campo sabato prossimo 11 aprile alle 15.00 a Bolzano contro il SudTirol; necessario resettare subito la sconfitta per ripartire nel migliore dei modi.
Corrado Roscelli
Foto Modena Fc