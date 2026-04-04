Il Modena si prepara alla sfida di Pasquetta a Bari

Il Modena si rituffa nel campionato per il rush finale verso i playoff; sette gare (sei di calendario più il recupero con il Catanzaro) da vivere tutte d’un fiato nello spazio di poco più di un mese, da lunedì 6 aprile a venerdì 8 maggio. Di queste sette gare, i gialli ne disputeranno cinque in trasferta, di cui le prime tre saranno consecutive, Bari, SudTirol, e Catanzaro; un banco di prova importante per consolidare l’attuale piazzamento playoff e magari provare a migliorarlo.La corsa ricomincia a Pasquetta a Bari, su un terreno tradizionalmente ostico per il Modena; i gialli hanno giocato a Bari in 40 occasioni; nei precedenti, ci sono 24 vittorie del Bari, 11 pareggi, e solo 5 vittorie del Modena; l’ultimo precedente risale allo scorso campionato (25.4.25) quando il Modena di Mandelli vinse 2 a 1. Il Bari non batte il Modena in casa dal 11.12.2022, quando i gialli di Tesser uscirono sconfitti per 4 a 1.Il Bari ha giocato fino ad ora in casa 16 volte, conquistando 20 punti, frutto di 5 vittorie, 5 pareggi e 6 sconfitte, condite da 18 reti segnate e 21 subite; la società è duramente contestata dai tifosi, mentre la squadra, al quartultimoposto, è in piena zona playout; Longo, terzo allenatore di stagione, dopo Caserta e Vivarini, ha disputato 12 gare alla guida dei pugliesi, conquistando 14 punti, frutto di 4 vittorie, 2 pareggi e 6 sconfitte, senza però risollevare le sorti del galletto.In questa sorta di derby tra pennuti in salsa pasquale tra canarini e galletti, entrambe le squadre hanno necessità di punti, per i propri diversi obbiettivi; il Modena, alla vigilia di un trittico in trasferta, non può permettersi di lasciare punti per strada.Per la gara di Bari, Sottil ha la rosa pressoché al completo e potrà decidere per il meglio, anche se come sempre restano aperti alcuni ballottaggi; davanti a Chichizola, sicuri Tonoli e Adorni, mentre Nieling, alle prese con qualche acciacco, e Dellavalle, si contendono l’altra maglia; a centrocampo, da destra sicuri Zampano, Gerli, Santoro e Zanimacchia; per l’ultimo posto ballottaggio tra Massolin, Wiafe, e Sersanti, anche se non al meglio; Pytthia rientra tra i convocati ma solo per la panchina; in attacco, probabile conferma per la coppia De Luca e Gliozzi.Il Modena calcio, fondato nel 1912, domenica 5 aprile compie 114 anni e i numerosi tifosi che seguiranno la squadra a Bari, hanno preparato una coreografia specialeper preparare l’evento; la vittoria sarebbe un regalo bellissimo che la squadra potrebbe fare a tutti i tifosi, alla città, per celebrare la festa, ma soprattutto alla famiglia Rivetti, per ricordare e onorare nel migliore dei modi la recente scomparsa della giovane Nina, nipote di Carlo e figlia di Silvio.Arbitra la partita Alberto Ruben Arena di Torre del Greco, figlio d’arte: il padre Francesco arbitrò tra la serie A e la B negli anni 90; il Modena ha incrociato l’arbitro Arena in 3 precedenti con 1 vittoria e 2 pareggi; anche i pugliesi hanno 3 precedenti con l’arbitro campano, con 2 pareggi e 1 sconfitta.Calcio di inizio alle ore 15.00 di lunedì 6 aprile allo stadio San Nicola di Bari.