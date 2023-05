E' morta a 60 anni Marella Mengozzi, signora dei motori

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













'Competenza e passione che hanno contribuito allo sviluppo della Motor Valley grazie anche al suo lavoro per anni al Museo Ferrari di Maranello'. Il sindaco di Modena Gian Carlo Muzzarelli la ricorda così, in un messaggio di cordoglio.Dal 2018 dirigeva il Mauto di Torino, prima donna alla guida del Museo nazionale dell'automobile, ma in precedenza, dopo un’esperienza alla Disney, aveva avuto la direzione della Business Unit Maranello Experience che comprende, appunto, il Museo Ferrari di Maranello che ha contribuito a far crescere e a promuovere.