Elevazione questura di Modena in fascia A: presto il decreto

'Il Prefetto Sempreviva ha confermato quello che il Capo della Polizia ci aveva anticipato a settembre 2021 circa il passaggio di fascia della questura di Modena: il lungo e complesso iter burocratico è quasi giunto al termine, per cui entro breve tempo dovrebbe vedere la luce il decreto che sancirà in modo definitivo 'promozione''. Lo ha comunicato il Segretario provinciale Siulp di Modena, Roberto Butelli insieme alla deputata del Movimento 5 stelle Stefania Ascari al termine dell'incontro romano avvenuto con Maria Teresa Sempreviva, capo di Gabinetto del Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi.'Il colloquio con il prefetto ha positivamente cristallizzato la situazione, rafforzando in maniera decisa ciò che come Siulp sosteniamo da almeno sette anni e cioè che una provincia come quella di Modena necessita di un’attenzione diversa rispetto a quella posta sino a poco più di un anno fa.'Il distretto ceramico, l’industria tessile, l’eccellenza biomedicale non solo rendono unica questa provincia, ma fanno sì che risulti particolarmente appetibile ai vari tipi di criminalità che purtroppo infestano il Paese' - afferma Butelli che insieme all'Onorevole Ascari ha portato sul tavolo del ministro non solo il tema dell'elevazione della questura in fascia A ma anche un focus sull’osservatorio nazionale sulle persone scomparse e gli impiegati interinali in servizio presso le questure.Intanto sul fronte degli organici -sottolinea il Siulp - registriamo il saldo positivo che, per il solo 2022, è di +37 poliziotti: + 10 nel mese di febbraio, + 15 nel mese di giugno e un altro + 12 nel prossimo mese di dicembre.Il prefetto Sempreviva ha confermato il trend incrementale anche per il 2023, che saràeffettuato secondo i criteri che saranno utilizzati anche per le assegnazioni di agenti del prossimodicembre e cioè l'andamento generale delle ripartizioni effettuate negli anni precedenti e l'incidenzapercentuale del ruolo agenti e assistenti nei singoli comparti, sia come forza organica che effettiva,rispetto alla consistenza complessiva del ruolo in parola.Il colloquio avuto ieri al Ministero dell’Interno è per il Siulp una bellissima conferma chepremia fortemente il nostro lavoro fatto in questi anni, ma che soprattutto darà respiro ad unterritorio per troppo tempo dimenticato da buona parte della politica'