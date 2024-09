Elezione ordine medici: ha votato solo il 10%

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

'Intanto l'avere convocato le votazioni in pieno mese d’agosto, di aver negato informazioni sul numero di medici sospesi, di non aver giustificato l’ospitalità concessa agli uffici dei sindacati nella stessa sede dell’Ordine, di aver inviato a tutti gli iscritti pochi giorni prima del voto un’informativa con bella foto a colori di tutti i consiglieri uscenti e rientranti con tre pagine di autoelogio'. E, come elemento finale ma sostanziale per Giovanardi, nell'avere 'reso impossibile ad alcun antagonista, in nome della privacy, avere il recapito degli iscritti'.

'Una votazione per blocchi che esclude la presenza in Consiglio di una minoranza che controlli (chiunque vinca) - conclude Daniele Giovanardi - è l’antitesi della democrazia e della rappresentatività'.

Nella foto, da sinistra, Daniele Giovanardi e, a destra, il presidente riconfermato dell'ordine dei medici di Modena Antonio Curatola