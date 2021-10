Entra in classe con una Beretta e scatena il panico: denunciato

L'hanno visto entrare in classe con una pistola, una Beretta 92, ad aria compressa, ma indistinguibile almeno ad occhi non esperti da una originale, e ha scatenato il panico nella scuola. Protagonista del gesto, uno studente di un istituto superiore modenese ora denunciato dai Carabinieri, chiamati dalle docenti. Intervenuti i militari hanno verificato che si trattava di una pistola ad aria compressa, di libera vendita. Ciò non toglie le responsabilità del ragazzo rispetto ad un gesto capace di procurare allarme. Un gesto che gli è costata una denuncia all'autorità giudiziaria

