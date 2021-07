Finale Europei: no ai maxischermi nei comuni più grandi, tanti in provincia, ecco dove

Sindaci e comuni in ordine sparso, in provincia di Modena, in occasione della serata della finale degli europei di calcio tra Italia ed Inghilterra. Pur all'interno di una cornice di regole generali definite dalla prefettura di Modena per impedire, per quanto possibile, assembramenti. Non sarà facile, in un periodo dove anche le disposizioni sull'obbligo della mascherina all'aperto sono già nei fatti saltate e dove l'eventuale grande afflusso nei centri e nelle piazze, già riempite da eventi estivi, renderanno difficile il rispetto generale delle regole che vigono in quella che non sembra essere, ma ancora è, zona bianca., per evitare assembramenti come successo in occasione della vittoria nella gara delle seminifinale, a è stata confermata la chiusura della Fontana dei due fiumi di largo Garibaldi (tradizionalmente presa d'assalto dai tifosi in caso di vittoria), che sarà anche maggiormente presidiata. Possibile anche l'interdizione al traffico e alla circolazione da Porta Bologna. Limitazione che potrebbe estendersi a molte più strade e piazze in occasione di caroselli di auto.Nel pomeriggio di domenica gli altoparlanti delle pattuglie della Polizia Locale attraverseranno il centro storico e inviteranno a tifare nel rispetto delle norme di sicurezza evitando gli assembramenti e utilizzando la mascherina, se necessario.A Modena, come nei comuni più grandi della provincia:Qui nessuna installazione di megaschermi in piazza, per evitare assembramenti, ma libera scelta dei locali, con le dovute autorizzazioni, a porre schermi per la visione anche esterna della partita. Situazione diversa in tanti altri centri della provincia, dove oltre agli schermi nei locali commerciali (bar, ristoranti, pizzeria, pub), si potrà seguire la finale in appuntamenti pubblici, di piazza, su grandi schermi. Anche se in molti casi con accesso ad aree definite contingentate. E' il caso dicomune capofila dell'area nord, che proporrà la visione pubblica della partita Italia-Inghilterra sul grande schermo dell'area spettacoli allestita nel parchetto di piazza Matteotti. Schermi di piazza presenti, nella bassa, anche a, a Villa Giardino ae a, dove la partita sarà trasmessa in contemporanea con lo svolgimento della locale fiera. Poi a. Apunto pubblico a sedere per la visione della gara riservato di fatto a coloro che si sono prenotati per il concerto previsto nell'ambito delle manifestazioni estive del comune.Un maxi schermo è installato già dalle semifinali in piazza Ciro Menotti agrazie all’iniziativa del Comitato ‘Fiorano in Festa’.Prenotazione sulla piattaforma Eventbrite per contingentare le presenze invece aper la presenza nell'area verde di Rocca Rangoni nella quale è stato installato un maxischermo.Maxischermo anche al campo sportivo didove sono stati allestiti anche stand gastronomici. In montagna maxi schermo confermato a(piazza Martiri),(piazza Vittoria),(al cinema),(stadio) e(piazza Roma).ORDINANZA IN OCCASIONE DELLA FINALE EUROPEILimitazioni per la vendita di bevande in centroPer evitare assembramenti Modena, Sassuolo, CarpiDivieto di vendita per asporto e di somministrazione (tranne la somministrazione al tavolo congiuntamente al pasto) di bevande di qualsiasi genere contenute in contenitori di vetro o lattine dalle 19 di domani e fino alle 3 del 12 luglio in tutto il centro cittadino con la chiusura anticipata alle ore 19 di domani per gli esercizi commerciali di vendita al dettaglio.È il contenuto dell’ordinanza firmata questa mattina dal Sindaco di Sassuolo Gian Francesco Menani in previsione della finale degli Europei di calcio di domani sera.“Dalle ore 19 dell’11/07/2021 alle 03 del 12 luglio 2021 (finale europei di calcio) – recita l’ordinanza - il divieto di vendita per asporto e di somministrazione (con l’esclusione della somministrazione al tavolo effettuata congiuntamente al pasto), di bevande di qualunque genere contenute in contenitori di vetro o lattine (prevedendo in sostituzione la vendita e/o la somministrazione in contenitori di altro materiale ammesso dalla vigente normativa igienico/sanitaria) agli esercenti di pubblici esercizi, esercizi commerciali, attività di commercio su area pubblica, attività artigianali del settore alimentare, circoli e altri punti di ristoro situati in tutto il Centro Storico cittadino come individuato dal perimetro circoscritto da Piazza Garibaldi, Via Clelia/Piazza Martiri Partigiani Via Fenuzzi/Via Roma, Via Pretorio/Viale XX Settembre, Via Mazzini/Via Farosi, Via Menotti/Piazzale Teggia, Via C. Battisti/Piazza Martiri Partigiani, Viale della Pace, Via Aravecchia Via Braida.La chiusura anticipata degli esercizi commerciali di vendita al dettaglio, situati nelle aree precedentemente elencate alle ore 19,00 del 11/07/2021”.