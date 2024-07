Ex ospedale Estense, la storia infinita della riqualificazione: aggiudicati gli ultimi lavori

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.





Alla gara, una procedura aperta con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, quindi valutando il miglior rapporto tra qualità e prezzo, hanno partecipato dieci aziende e l’intervento è stato aggiudicato all’azienda D’Adiutorio costruzione spa di Montorio del Vomano, in provincia di Teramo, insieme a Candini Arte srl di Castelfranco Emilia. I lavori partiranno entro l’autunno.



L’investimento va in continuità con quello già realizzato con la completa riqualificazione degli spazi al piano terra e il rafforzamento sismico dell’intero edificio e riguarda i piani superiori con nuovi percorsi espositivi e sale per la lettura e la didattica. I lavori prevedono interventi di restauro e finitura, l’installazione di impianti elettrici e meccanici, il miglioramento dell’accessibilità, della distribuzione e degli spazi di accoglienza.



L’iniziativa inoltre - specifica il Comune in una nota stampa - è coordinata con l’intervento di ampliamento delle Gallerie Estensi dal valore di 5 milioni di euro che riguarda un’area di circa 2.



700 metri quadri dell’edificio e può contare su fondi ministeriali e del Pnrr. Mentre il primo stralcio della riqualificazione è stato è stato effettuato grazie a un finanziamento di oltre 19 milioni di euro del ministero della Cultura nell’ambito del progetto Ducato Estense e con un contributo di 800 mila euro di Fondazione di Modena per la progettazione esecutiva.

Il percorso immersivo “Avia Pervia”, il nuovo servizio multimediale (biglietto 5 euro, 3 euro il ridotto) collocato proprio a piano terra dell’edificio, inoltre, è stato sviluppato nell’ambito del progetto “Opengate. Una nuova porta per la città”, finanziato con un milione di euro dal Fondo cultura 2021: riprende nel nome il motto cittadino ed è uno spazio che conduce in un viaggio emozionale nella storia di Modena e del Palazzo, attraverso visioni, incontri e racconti, fornendo suggestioni per la visita della città.