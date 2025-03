F1: a Maranello i GP trasmessi all'auditorium

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

A Maranello tornano le emozioni del Campionato Mondiale di Formula 1: anche per questa nuova stagione nella Città del Cavallino le proiezioni in diretta dei Gran Premi sono proposte all'Auditorium Enzo Ferrari. Una possibilità offerta a tifosi e appassionati dall’amministrazione comunale per seguire insieme i gran premi sui circuiti di tutto il mondo. Si parte domenica 16 marzo con il primo Gran Premio della stagione, sul Circuito Albert Park a Melbourne in Australia: l’inizio della diretta è fissato alle ore 5 del mattino. L'ingresso è gratuito fino ad esaurimento posti, l'Auditorium Ferrari apre al pubblico trenta minuti prima dell'inizio della gara.