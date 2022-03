Felpa con scritta Polizia e distintivo: denunciato dalla Polizia

Proseguono in città i controlli rafforzati anticrimine finalizzati alla prevenzione e al contrasto dei reati predatori, dello spaccio di sostanze stupefacenti e dell’immigrazione clandestina.L’attività è stata svolta ieri mattina dalla Squadra Volante con il rinforzo del Reparto Prevenzione Crimine della Polizia di Stato proveniente da Reggio Emilia e ha interessato principalmente la zona della stazione FS, il Novi Sad e l’area che insiste sulla stazione delle autocorriere.53 le persone identificate e 28 gli automezzi sottoposti a verifiche, anche con la predisposizione di posti di controllo “ad hoc” per il monitoraggio dei flussi veicolari in ingresso ed uscita dalla città.Proprio nel corso di detti controlli, è stata fermata una autovettura in transito su viale Montecuccoli, il cui conducente di anni 55, che indossava una felpa con logo e scritta “Polizia”, è stato anche trovato in possesso di una placca/distintivo da Guardia Particolare Giurata, senza averne titolo, motivo per il quale è stato denunciato in stato di libertà.