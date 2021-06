Ferisce un uomo a bottigliate e aggredisce Carabiniere: denunciato

I Carabinieri della Sezione Radiomobile sono riusciti a contenere la sua furia aggressiva e ad immobilizzarlo. Si tratta di un 24enne originario del Gambia denunciato alla Procura della Repubblica per i reati di lesioni personali e resistenza a pubblico ufficiale. I fatti traggono origine da una forte lite avvenuta tra lo straniero ed un connazionale, all’interno del parco Novi Sad, dove il 24enne, nel corso di una lite generata per futili motivi, ha colpito un 26enne con una bottiglia di vetro procurandogli delle ferite guaribili in una quindicina di giorni. Il tempestivo intervento dei Carabinieri ha permesso di individuare ed identificare subito l'autore delle lesioni, bloccandolo sul posto. Al fine di sottrarsi alle operazioni di identificazione, l'uomo ha opposto resistenza ai Carabinieri che sono riusciti a contenere la sua furia ricorrendo all'utilizzo mediante l’utilizzo dello spray urticante in dotazione.Denuncia per resistenza e minaccia a pubblico ufficiale e rifiuto di fornire le proprie generalità anche nei confronti di un 52enne di origini turche, per resistenza e minaccia a pubblico ufficiale e rifiuto di fornire le proprie generalità.L’uomo, alle ore 14.30 di ieri, nel corso di un normale controllo avvenuto in Piazza dei Tintori, a Modena, si è opposto alle operazioni di identificazione dei militari, prima rifiutando di fornire le generalità e poi minacciando ripetutamente i Carabinieri. L'uomo è stato accompagnato in caserma per le operazioni di identificazione e la successiva denuncia alla Procura della Repubblica.In una giornata che per i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Modena ha portato anche alla denuncia di un 29enne originario del Ghana, già conosciuto alle forze di polizia. L’uomo, presso un esercizio commerciale in Via Emilia Centro di Modena, aveva tentato di oltrepassare le barriere antitaccheggio dopo essersi impossessato di alcuni capi di abbigliamento, per un valore di circa 180 euro. La refurtiva è stata recuperata e restituita.Denuncia in stato di libertà alla Procura della repubblica per un 24enne nigeriano, già noto alle forze di polizia, per il reato di ricettazione. A seguito della segnalazione di un cittadino, che ha riconosciuto senza ombra di dubbio la sua bicicletta nelle mani di altra persona, i Carabinieri della Stazione sono tempestivamente intervenuti e hanno fermato lo straniero alle ore 18.00 in Viale Gramsci. La bicicletta che era stata rubata in Modena nei giorni precedenti, è stata restituita al legittimo proprietario.