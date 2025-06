'Festa con fiumi di birra: inno all'abuso di alcol, il Comune di Castelvetro tolga il patrocinio'

'Con l’estate arrivano puntuali gli appuntamenti alcolici. Feste dove il fulcro del divertimento è il bere, dove nei cartelloni svettano boccali di birra: fiumi di birra; quintali di birra. Eventi patrocinati per cui apprezzati dai comuni che li ospitano favorendo, con tale concessione, iniziative trainate dal bere'. Così, in una nota, Franco Piacentini dell'Associazione italiana familiari e vittime della strada. Nel mirino di Piacentini, in particolare, l'ultimo degli eventi del genere, che si terrà a Solignano di Castelvetro, con tanto di patrocinio del Comune.'Da sempre l’Associazione Italiana familiari e vittime della strada denuncia il danno sociale che l’assunzione di alcolici rappresenta per la collettività in termini sanitari, umani, giudiziari o stradali. L’Associazione considera contraddittorio un pubblico benestare, il patrocinio lo è, a eventi che accostano il bere alcolico a divertimento festoso; che identificano il bere alcol con la miglior convivialità. Aifvs, che annovera tra gli iscritti parecchie vittime o familiari di vittime di sinistri stradali alcolcorrelati e da sempre esorta le istituzioni a prendere distanza pubblica da occasioni alcolcelebrative, ha proposto a tutti i consigli comunali modenesi un’Odg che sollecita gli enti a mantenersi a distanza da occasioni celebrative del bere non concedendo patrocinio - continua Piacentini -.In questo caso il comune di Castelvetro di Modena ha invece espresso apprezzamento a 5 serate all’insegna del consumo di “fiumi di birra”. Aifvs, da sempre impegnata nella lotta alla strage stradale, si chiede se il sindaco di Castelvetro sia a conoscenza che circa il 35% degli incidenti gravi – con morti o feriti – è correlato al consumo di alcol per non parlare delle conseguenze sociali e sanitarie: risse, violenze sessuali, omicidi, accessi al pronto soccorso, se veramente il sindaco ritiene che la promozione istituzionale di eventi basati sul consumo di alcol sia in linea con le politiche europee di prevenzione della salute e se abbia almeno predisposto un capillare controllo da parte della Polizia Locale e se prevista dagli organizzatori la presenza di alcoltest monouso. In sostanza si chiede se è opportuno che un ente pubblico locale che ha tra le finalità la sicurezza e la salute di tutti i cittadini, esprima un segnale così contraddittorio patrocinando eventi incentrati sul bere birra a fiumi, dove lo stemma comunale svetta nelle gigantografie promozionali tra le immagini di boccali traboccanti. L’Associazione scrivente ha presentato a tutti i consigli comunali un’Odg che sollecita i comuni a non patrocinare iniziative, feste, serate dove l’attrattiva è il bere. Ad oggi questa proposta è stata recepita ed e ha approvato senza voti contrari l'Odg proposto dal comune di Fiorano'.