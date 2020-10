Fiamme Gialle Modena, ecco 4 nuovi finanzieri

Quattro neo-Finanzieri, al termine del corso di formazione presso la Scuola Allievi Finanzieri di Bari, sono stati assegnati al Comando Provinciale di Modena.Le giovani fiamme gialle, di età compresa fra i 22 e 26 anni sono stati ricevuti dal Comandante Provinciale Adriano D’Elia. I nuovi arrivi, che vanno a potenziare la presenza delle fiamme gialle sul territorio della provincia, sono stati assegnati rispettivamente due alla Compagnia di Carpi e due alla Compagnia di Sassuolo, 'in modo da rafforzare ulteriormente la capacità di contrasto alla “illegalità economica” ed incrementare i servizi svolti a tutela della collettività in generale - si legge in una nota della Finanza -. Ai neo-arrivi, il Comandante Provinciale, i Comandanti dei Reparti a cui sono stati assegnati ed i colleghi della provincia, formulano un sincero benvenuto ed un augurio di affermazione e soddisfazione professionale'.

