Film Ferrari, riprese in piazza Roma, centro storico isolato e blindato

Piazza Roma e gran parte del centro storico, da via Farini a Corso Canalgrande a Corso Vittorio, totalmente interdetti alla circolazione, nei tratti più prossimi a piazza Roma, anche ai pedoni. Fermate di bus soppressi, bar e ristoranti con attività sospese, linee del trasporto pubblico deviate insieme al traffico veicolare da decine di agenti della Polizia Locale e personale della vigilanza privata dislocati in tutti i punti di accesso al centro storico in direzione piazza Roma questa mattina trasformata per il set delle riprese del film su Enzo Ferrari. Per l'ennesima volta, tra lo stupore e la soddisfazione di vedere la propria città al centro di una produzione Hollywoodiana mixato con i dissapori per i disagi arrecati in maniera ripetute per riprese che a distanza di settimane vedono blindato gli stessi posti.Giovedì 6 (al mattino) e venerdì 7 ottobre si girerà in Canalgrande. Divieti di sosta e circolazione attorno alla via Emilia.L’area interessata sarà quella attorno alla via Emilia, tra via Università e via Gherarda. Sono previsti divieti di sosta e di circolazione.Il Comune, insieme a Emilia-Romagna Film Commission sta collaborando con la produzione dell’opera cinematografica dedicata a un simbolo di Modena e della Motor Valley.In particolare, si gira nella mattina di giovedì, per consentire poi il passaggio previsto della manifestazione motoristica Cento Ore Classic, e nella giornata di venerdì, con sospensione della circolazione in via Emilia centro, tra Rua Pioppa e via Donzi, oltre che in Canalgrande dove è previsto anche il divieto di sosta tra via Mascherella e via Gherarda. Divieto di sosta con rimozione anche in via San Giovanni del Cantone.La segnaletica indicherà le direzioni obbligatorie, mentre per via Gherarda è previsto un senso unico alternato regolato da movieri dello staff della produzione.