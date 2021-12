Fiorano, code al centro vaccinale, il Sindaco: 'Serve collaborazione e pazienza'

Da diverse settimane le code quotidiane che vengono a crearsi all’ingresso del punto vaccinale di Fiorano Modenese hanno raggiunto dimensioni molto alte, tali da rallentare sensibilmente il traffico. Purtroppo, i dati attuali del contagio non fanno intravedere un miglioramento della situazione nelle prossime settimane, che quindi perdurerà. La morfologia urbana non permette modifiche stradali, e non esistono le condizioni per creare un ulteriore hub oltre a quello esistente.“Serve la collaborazione e la pazienza di tutti – afferma il Sindaco Tosi. Invito i cittadini che nelle ore mattutine provengono da Maranello, e devono raggiungere Fiorano o Sassuolo, a percorrere vie alternative, così da non imbattersi nei problemi viabilistici del punto vaccinale. Inoltre vorrei sollecitare, chi si reca a fare il tampone, a non anticipare il suo arrivo e di rispettare l’orario assegnato, perché altrimenti non si fa altro che appesantire il traffico, già di per sé congestionato”.