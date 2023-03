Fiorano: gli studenti del Bursi fanno sbarcare gli alieni

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













Comincia così, la nuova versione di Karl immaginata da Gloria Liguori, che porta la sua classe, la 1 A dell’Istituto F. Bursi di Fiorano, a vincere due giorni di esperienza su un vero set, per ridare nuova vita al corto di Thomas Schoy durante l’ottava edizione di Ennesimo Film Festival.Grazie ai ragazzi della classe vincitrice del contest di EFF, tra sabato 29 e domenica 30 aprile, Fiorano sarà quindi teatro di uno sbarco alieno. Non ci si spaventi se l’extraterrestre Karl si aggirerà per la piazza o prenderà un caffè al bar, è tutta immaginazione.È tutto frutto della fantasia dei ragazzi che, durante il corso di educazione all’immagine di Ennesimo Academy intitolato Incipit hanno ricostruito l’inizio del film e ora andranno a ri-girarlo, affiancati dal regista francese, autore originale del corto.«Incipit si dedica all’insegnamento del linguaggio cinematografico e in particolare alla distinzione di quegli elementi che denotano il cinema del reale e il cinema di finzione, tra differenze e somiglianze. Di fondo infatti rimane comune ad ogni film una struttura narrativa – chiariscono i direttori artistici di EFF, Federico Ferrari e Mirco Marmiroli -.

Un gioco educativo che permette di comprendere questa struttura è quello di reinventare l’inizio di un film, guardandone solo il finale. Questa volta, per la prima volta, abbiamo voluto concedere alla classe che ha dato vita alla proposta più originale, di veder concretizzata quell’idea. Dalla carta alla pellicola, i ragazzi potranno davvero stare sul set e realizzare il loro incipit».



Thomas Schoy, affezionato regista che ha partecipato con 2 première italiane a Ennesimo Film Festival - nel 2021 con il film Invisible in Selezione Ufficiale e nel 2018 con Karl nella Selezione Giovani –, incontrerà e guiderà quindi gli studenti della 1A in tutti i passaggi che portano dall’idea scritta al film. Insieme immagineranno scenografie e costumi, sceglieranno location, si dedicheranno alla recitazione, al filmmaking, alla scoperta di tutti i segreti e i tecnicismi di un set. Il prodotto finito, montato dallo stesso Schoy, verrà poi presentato durante le serate del Festival a tutto il pubblico della kermesse.