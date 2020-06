Fiori d'arancio, Giulia Volpe si è sposata con Manuel

Fiori d'arancio per Giulia Volpe, titolare dell'agriturismo Marandello di Sorbara e autrice dell'omonima rubrica su La Pressa. Giulia si è sposata questo pomeriggio in municipio a Bomporto con il fidanzato Manuel Pedroni. Giulia e Manuel hanno sfidato i limiti della Fase 2 e si sono sposati come stabilito a Bomporto. Per il pranzo, magari cucinato proprio dallo chef del Marandello, si raddoppierà la festa dopo l'estate. A Giulia e Manuel i migliori auguri di una felice vita insieme da parte della redazione de La Pressa.