Flebo da 4 ore ma sosta massima 90 minuti: caos sosta al Policlinico
La testimonianza di un utente: 'Per chi mi accompagna un calvario. Difficoltà anche per i disabili con pass e operatori'
L'insufficienza di parcheggi sia per disabili sia per coloro che temporaneamente devono sottoporsi a cure ed essere accompagnati direttamente ai reparti all'interno dell'area del policlinico rappresenta un problema. Nella maggior parte dei casi i 90 minuti massimi non bastano.Il sistema attuale prevede una sosta massima di una ora e mezza, con l’obbligo di spostare il veicolo allo scadere del tempo. Una regola che può apparire ragionevole sulla carta, ma che nella pratica si rivela insostenibile per chi accompagna pazienti sottoposti a terapie di lunga durata.'Una città dimostra la propria civiltà anche nelle piccole cose.
