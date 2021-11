Focolaio Covid alla Cra Formigine: contagiati 12 anziani e 7 operatori

Focolaio Covid alla Casa Residenza per Anziani “Residenza Formigine“: positivi 12 ospiti e 7 operatori. I controlli sono stati fatti dopo che il 31 ottobre un ospite della struttura era risultato positivo in seguito a tampone molecolare, effettuato in ospedale per un ricovero legato a patologie non Covid. Attualmente due ospiti sono ricoverati, ma asintomatici, mentre i restanti dieci sono in isolamento presso la struttura e non presentano condizioni cliniche gravi. Tutti gli ospiti sono vaccinati. La direzione è in costante contatto con le autorità sanitarie locali e le famiglie.'In seguito alla positività del primo ospite erano state immediatamente messe in atto tutte le misure di sicurezza necessarie (tra cui a mero titolo di esempio: chiusura del nucleo, isolamento ospiti contagiati, specifico monitoraggio clinico degli ospiti), erano state informate le autorità competenti e si era proceduto dunque a sottoporre a tampone antigenico gli ospiti e operatori in servizio - si legge in una nota -. La CRA Residenza Formigine desidera sottolineare come, sin dall’inizio della pandemia, la struttura abbia gestito con ogni possibile mezzo la prevenzione del contagio. La CRA ha fatto del tracciamento attraverso tampone e della campagna vaccinale i pilastri della propria strategia di contenimento: grazie al continuo screening le positività sono state riscontrate in tempi brevissimi e con altrettanta celerità si è provveduto agli opportuni isolamenti e cure specifiche dei pazienti. La CRA sta facendo il possibile per evitare l’ulteriore diffusione del virus e prevenire il contagio in collaborazione con le autorità sanitarie. La campagna vaccinale “booster” con la terza dose avrebbe dovuto prendere avvio questa settimana e sarà ripianificata non appena verranno conclusi gli screening e i monitoraggi, in accordo con le autorità sanitarie, in modo da assicurare l’immunità a tutti gli ospiti della struttura. Stiamo mantenendo un costante dialogo con i familiari, il mondo dell’informazione, le istituzioni e la comunità locale per fornire tutti gli opportuni aggiornamenti'.